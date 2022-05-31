Rize'de deniz dolgusunda binalar yükselmeye başladı

Rize’de, 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ancak 173 bin metrekarelik dolgu alanında bazı yapılar, korozyon nedeniyle riskli duruma geldi. Yapılan tespitlerin ardından 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla korozyon nedeniyle yaklaşık 25 bin metrekare alanda yıkımların ardından, zemin güçlendirme de tamamlandı.