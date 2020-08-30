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  3. 30 Ağustos 2020 17:25

Rizeli esnaftan sele karşı ilginç çözüm

Rize'de sağanak yağışın ardından doğal afetler ile karşı karşıya kalan esnaf ilginç bir çözüm buldu.

Rizeli esnaftan sele karşı ilginç çözüm

Olay Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde meydana geldi.

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Rizeli esnaftan sele karşı ilginç çözüm

Beldeye bağlı Demirciler mahallesinde bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta Doğu Karadenizi etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple hemen dükkanının karşısındaki caminin kolonuna bağladı. O anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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Rizeli esnaftan sele karşı ilginç çözüm

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video bir anda binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlanınca Büyükköy Belediyesi harekete geçerek bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin neticesinde sürekli toprak kayması olan yerde duvar yapılması kararına varıldı.

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Rizeli esnaftan sele karşı ilginç çözüm

İşte yurdum insanından milyonlarca kez tıklanan o fotoğraflar...

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