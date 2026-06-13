Rize'de facia: Kayıp genç ölü bulunurken AFAD'ın botu devrildi; 1 personel hayatını kaybetti!
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan V.C.'yi arama çalışmaları sırasında Fırtına Deresi'nde AFAD botu devrildi. Faciada 1 AFAD personeli hayatını kaybederken, 4 personel yaralandı. Kayıp gencin cansız bedeni ise Şenyuva Köyü mevkiinde bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden bu yana kayıp olarak aranan V.C. için yürütülen arama kurtarma faaliyetleri peş peşe yaşanan acı olaylarla sonuçlandı.
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Fırtına Deresi'nde gerçekleştirilen zorlu operasyon sırasında AFAD ekibini taşıyan zodyak botun alabora olması sonucu 1 AFAD personeli hayatını kaybetti, 4 personel ise yaralandı.
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Yolkıyı Köyü'nde yaşayan V.C.'ye ulaşmak için eşyalarının bulunduğu Fırtına Deresi kenarında yoğunlaştırılan çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, kayıp gencin cansız bedenini Şenyuva Köyü mevkiinde derede tespit etti.
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Arama çalışmaları esnasında Fırtına Deresi'nin yüksek debili ve akıntılı sularına dayanamayan AFAD arama botu dengesini kaybederek alabora oldu.
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