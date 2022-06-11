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  4. Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor

Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor

Rize'de bir binanın ön tarafındaki kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan daire sahibi, balkona açılan kapıya duvar ördü.

Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor - Resim: 1

Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu.

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Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor - Resim: 2

Balkona açılan kapıya duvar ören daire sahibi, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı.

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Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor - Resim: 3

Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor.

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Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor - Resim: 4

Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" dedi.

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