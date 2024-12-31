Rize'de heyelan: 4 köye ulaşım kapandı

Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, heyelana aynı bölgeden geçen Kendirli-Derepazarı yol projesi kapsamında yoldan geçen ağır tonajlı makinelerin neden olduğunu iddia etti. Küçük “Alttan Kendirli’ye bir bağlantı yolu yapılıyor. Hizmetin iyisi kötüsü olmaz. Yaptıkları için herkese teşekkür ediyorum ama 17 ton boş kamyon geliyor. 50-60 ton arabalar buradan çalıştı. Burası o tonajda araçları kaldıracak bir yol değil. Burası bu kez aşağıya bastı. Müteahhit altta duvar gibi bir şey yaptı ama o da olmadı. Hemen karşı tarafında 10 yıldan bu yana çöken bir yer daha var. Yolun altı yok. Biri öldükten sonra illaki yapılır ama biz birileri ölmeden önce bu yolun yapılmasını istiyoruz. Bu yol ağır tonajlı kamyonların yolu değil. Dünden beri köyümüze ulaşım yok, elektriklerimiz kesilmiş durumda. Ekipler sağ olsun çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.