Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı
Rize'nin Güneysu ilçesi Başköy köyünde meydana gelen heyelanda tek katlı ev, toprak altında kaldı. Heyelan sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
İlçeye bağlı Başköy köyünde önceki gece heyelan meydana geldi. Yol kenarında bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı ev, toprak altında kaldı.
İhbar üzerine in ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Evinin heyelan altında kaldığı öğrenen Adnan B., bölgeye gelerek ekiplerin incelemesi takip etti.
'ÇOK ŞÜKÜR, EVDE DEĞİLDİK'
Adnan B., "Gece 2'de yukarısı koptu geldi, eve vurdu. 90 metrekare büyüklüğünde bir evimizdi. Evimizi donatmıştık. Afet oldu ve bundan dolayı evimiz yok oldu" dedi.
