Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı

'ÇOK ŞÜKÜR, EVDE DEĞİLDİK'

Adnan B., "Gece 2'de yukarısı koptu geldi, eve vurdu. 90 metrekare büyüklüğünde bir evimizdi. Evimizi donatmıştık. Afet oldu ve bundan dolayı evimiz yok oldu" dedi.