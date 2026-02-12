  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı

Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı

Rize'nin Güneysu ilçesi Başköy köyünde meydana gelen heyelanda tek katlı ev, toprak altında kaldı. Heyelan sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı - Resim: 1

İlçeye bağlı Başköy köyünde önceki gece heyelan meydana geldi. Yol kenarında bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı ev, toprak altında kaldı. 

1 / 8
Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı - Resim: 2

İhbar üzerine in ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. 

2 / 8
Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı - Resim: 3

Evinin heyelan altında kaldığı öğrenen Adnan B., bölgeye gelerek ekiplerin incelemesi takip etti.

3 / 8
Rize'de heyelan felaketi: Ev toprak yığını altında kaldı - Resim: 4

'ÇOK ŞÜKÜR, EVDE DEĞİLDİK'

Adnan B., "Gece 2'de yukarısı koptu geldi, eve vurdu. 90 metrekare büyüklüğünde bir evimizdi. Evimizi donatmıştık. Afet oldu ve bundan dolayı evimiz yok oldu" dedi. 

4 / 8