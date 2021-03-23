Rize'de korkutan heyelan: 3 ev tahliye edildi

Bu binanın inşaatına 3 yıl önce başladık, olaydan iki gün önce taşınmıştık, ne yazık ki heyelan meydana geldi. Eşim de bu manzarayı görünce dayanamadı, kalp krizi geçirdi. Biz bu binayı 3 senede ancak yapabildik. ‘Tam başımızı soktuk’ dedik iki gün evimizde durduk sonra bu olay yaşandı. Yetkililer evimi kurtarsınlar. Burası sakat bir yer olsa bütün emeğimi oraya diker miyim? Çoluk çocuk hep birlikte oturacağız, canlarını tehlikeye atar mıyız?” dedi.