Rize’de sel ve heyelan felaketi: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

BAKANLAR BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.

Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu, Güneysu ilçesinde sel ve heyelandan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.