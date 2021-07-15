Rize’de sel ve heyelan felaketi: Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. Sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi.
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan selde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 7'ye yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkaz atlında kalan Hacer Mert'in cansız bedenine ulaşıldı. 103 kişinin tahliye edildiği felakette toplamda 7kişi yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen 2 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
BAKANLAR BÖLGEDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.
Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu, Güneysu ilçesinde sel ve heyelandan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.