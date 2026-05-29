Rize'de şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Doğu Karadeniz'in en çok yağış alan ili Rize, güne şiddetli sağanakla uyandı. Gülbahar Mahallesi başta olmak üzere kent merkezindeki menfezlerin tıkanmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dik yamaçları ve yoğun yağış rejimiyle bilinen ili Rize'de, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış kentte yaşamı bir kez daha olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve metrekareye düşen miktarı hızla artan sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları yaşandı.
Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri olan Gülbahar Mahallesi'nde, altyapı sistemlerinin yoğun su debisine dayanamaması ve menfezlerin tıkanması sonucu sular taştı. Yağmur sularının deşarj edilememesiyle birlikte mahalledeki birçok cadde ve sokak kelimenin tam anlamıyla göle döndü.
Yola çıkan vatandaşlar su birikintileri nedeniyle kaldırımlarda mahsur kalırken, sularla kaplanan yollarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri oldukça zor ve tehlikeli anlar yaşadı. Belediye ekipleri, tıkanan menfezleri açmak ve biriken suları tahliye etmek için bölgede hızla çalışma başlattı.