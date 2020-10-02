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  3. 02 Ekim 2020 18:39

Rize'de şiddetli yapış hayatı felç etti!

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesindeki derelerde su seviyesi yükselince hayat felç oldu.

Rize'de şiddetli yapış hayatı felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Rize ve Artvin’de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirip, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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Rize'de şiddetli yapış hayatı felç etti!

Yetkililerin uyarılarının ardından bölgede beklenen yağış başladı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Tunca Beldesi grup yolu yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Rize'de şiddetli yapış hayatı felç etti!

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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Rize'de şiddetli yapış hayatı felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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