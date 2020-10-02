Rize'de şiddetli yapış hayatı felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

