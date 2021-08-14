Rize'de şoke eden anlar: 3 katlı bina sürüklendi, yıkılmadı
Rize'de etkili olan şiddetli yağış Çayeli ilçesinde heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Esendağ köyünde 3 katlı bir bina altındaki toprakla birlikte kayarak yıkılmadan yamaça sürüklendi.
Rize'nin Çayeli ilçesi meydana gelen heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı.
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Heyelan ilçeye bağlı Esendağ köyü Esnaflar mahallesinde meydana geldi.
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Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi.
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Yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.
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