Rize'de yangın felaketi: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet küle döndü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Y.'ye ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Y.'ye ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı.
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İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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