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  4. Rize'de yangın felaketi: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet küle döndü

Rize'de yangın felaketi: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet küle döndü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Rize'de yangın felaketi: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet küle döndü - Resim: 1

Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Y.'ye ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

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Rize'de yangın felaketi: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet küle döndü - Resim: 2

Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Y.'ye ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı.

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Rize'de yangın felaketi: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet küle döndü - Resim: 3

İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. 

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Rize'de yangın felaketi: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet küle döndü - Resim: 4

Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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