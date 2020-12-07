Rize'de yeni tedbir! Sadece randevulu hastalara hizmet verecek

Pazartesi bizim en yoğun günümüzdür. Bugün randevulu sistemde beraber koridorlardaki boşluğu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bu uygulamadan memnun. Biz önümüzdeki 1 aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Pandemiyi sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile yenmek mümkün değil. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle çalışanlarımız da bir bulaş yaşanıyordu. Hastanedeki yoğunluğun düşürmesi ile bu bulaşta az olacaktır Bu da bizim gücümüzü uzun süre kullanmamızı yarayacak" dedi.



