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  3. 07 Aralık 2020 15:50

Rize'de yeni tedbir! Sadece randevulu hastalara hizmet verecek

Rize'de koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, artık sadece randevulu hastalara hizmet verilmesine karar verildi.

Rize'de yeni tedbir! Sadece randevulu hastalara hizmet verecek

Rize'de, Covid-19 vakalarının beraberinde getirdiği hastanelerdeki yoğun iş yükünün azalması amacıyla yeni düzenlemeye gidildi. Kentte bugünden itibaren hastane polikliniklerinde koronavirüs vakaları dışında, yalnızca Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan hastalara hizmet verilmeye başlandı. Uygulamanın ilk gününde hastanelerdeki yoğunlukta azaldı.

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Rize'de yeni tedbir! Sadece randevulu hastalara hizmet verecek

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral pandemi kurulunun almış olduğu kararla 7 Aralık tarihinin kent için milat olarak belirlendiğini söyleyerek, "Hastanelerde çok ciddi bir yoğunluğumuz vardı.

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Rize'de yeni tedbir! Sadece randevulu hastalara hizmet verecek

Buna rağmen pandemi döneminde hiçbir hizmette aksamız olmadı. Bugün itibariyle randevulu muayeneler başladı. Vatandaşımızın da bu konuda bize katkısı olduğunu görüyoruz. İstemesekte poliklinik önlerinde bir yoğunluk, yığılma yaşanıyordu.

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Rize'de yeni tedbir! Sadece randevulu hastalara hizmet verecek

Pazartesi bizim en yoğun günümüzdür. Bugün randevulu sistemde beraber koridorlardaki boşluğu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bu uygulamadan memnun. Biz önümüzdeki 1 aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Pandemiyi sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile yenmek mümkün değil. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle çalışanlarımız da bir bulaş yaşanıyordu. Hastanedeki yoğunluğun düşürmesi ile bu bulaşta az olacaktır Bu da bizim gücümüzü uzun süre kullanmamızı yarayacak" dedi.

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