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  3. 11 Ağustos 2020 09:32

Rize'yi yine sel vurdu!

Rize’de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.

Rize'yi yine sel vurdu!

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Rize'yi yine sel vurdu!

Rize'de akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerledi.

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Rize'yi yine sel vurdu!

Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.

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Rize'yi yine sel vurdu!

Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerinde meydana gelen heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin kısmen toprağa gömülmesine yol açtı. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişinin çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.

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