Rize'yi yine sel vurdu!
Rize’de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.
Rize'de akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerledi.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.