''Robinson Ziya'' artık adasına yürüyerek gidiyor
Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü Havzası’ndaki bir adaya 16 yıl önce yerleşerek sessiz sedasız binlerce fidan dikerek örnek olan 82 yaşındaki Ziya Abay, suların çekilmesiyle birlikte yarım ada haline gelen adaya artık yürüyerek gidip geliyor.
Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan bir adayı keşfederek yerleşti.
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''SAYISIZ AĞAÇ DİKTİ''
Yerleştiği 80 dönümlük adaya önce 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, ağaç sayısını 4 bininin üzerine çıkardı.
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Kuraklıkla birlikte baraj gölünde sular çekilmesi ile Abay’ın adası, ilk defa yarım ada haline geldi.
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Önceden adasına teknesiyle giden Abay, şimdilerde ise 2 kilometre yol yürüyerek ulaşıyor.
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