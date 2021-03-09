''Robinson Ziya'' artık adasına yürüyerek gidiyor

''SAYISIZ AĞAÇ DİKTİ''

Yerleştiği 80 dönümlük adaya önce 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, ağaç sayısını 4 bininin üzerine çıkardı.