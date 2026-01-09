''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı
Manisa'da bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve MASKİ ekipleri alarma geçti.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtı.
Bu sırada rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, iddia üzerine rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, bebeğin görüldüğü öne sürülen kanalizasyon hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı.
