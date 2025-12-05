Rojin soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme: Telefonu İspanya'ya gönderiliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde İspanya Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü, K.’e ait cep telefonunun çözülmesinin soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak İspanyol makamlarından destek talep ettiğini açıkladı.