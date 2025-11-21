Rojin'in sır ölümünde sürpriz tanık Rojin'in kaybolduğu gece gördüklerini anlattı
Van'da kaldığı kız öğrenci yurdundan çıktıktan tam 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken olaydan tam 1 yıl sonra ortaya çıkan bir sürpriz tanık Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül akşamında şahit olduğu olayı tek tek anlattı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin K., geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bir kişi Rojin'in ölümüyle ilgili olarak ifade verdi. 1 yıl sonra ortaya çıkan tanık 27 Eylül günü eşiyle birlikte bir etkinliğe katılmak için Van'da bulunduğunu belirtti. 27 Eylül akşamı, yani Rojin'in kaybolduğu gece, misafirhane ye dönerken yolda genç bir kız gördüklerini söyledi.
Tanık ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs 'Var' dedi. Karşı yolda bir araç vardı. Aracın içinde genç bir erkek daha bulunuyordu. Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum."
Tanık, ifadesinde bu duruma dikkat çekerek şöyle konuştu: "İki kişinin DNA'sının bulunması beni bu konuda şüphelendirdi. Bu nedenle ifade verdim." Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor 10 Ekim’de dosyaya girmiş, Rojin K.’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklanmıştı.