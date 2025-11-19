Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı!

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ve dosya takip komisyonunun bugün Başsavcı Vekili ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede, soruşturmanın daha etkin yürütülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve dosyadan sorumlu mevcut Cumhuriyet Savcısı tarafından birlikte ve koordineli şekilde takip edileceği bilgisi paylaşılmıştır" denildi.