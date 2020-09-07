Roket askerin omzunda patladı!

Birçok farklı askeri alanda ülkelerini temsil eden askerler şampiyon olmak için büyük çaba sarf etti. Yarışlarda 'Hava Savunma Birimleri' alanında ülkelerini temsil eden askerler 12,7 mm çift amaçlı makineli tüfek takılı BTR ve Rusların 'Igla' olarak adlandırdığı taşınabilir hava savunma sistemi ile Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk şehrinde mücadele etti.