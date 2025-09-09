Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu

Adana'ya dönen eşini otogarda balonlar ve yazılar ile süslediği otomobiliyle karşılayan, şehir hastanesinde özel bir firmanın temizlik görevlisi Sadık Ş., çalıştığı hastaneden işten çıkartıldı. Yönetim, Sadık Ş.'ın raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyonu yaptığını öne sürdü ancak organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını belirten Sadık Ş., "Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.