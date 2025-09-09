Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu
Adana'da hamile olan eşini otogarda balonlar ile süslediği aracıyla karşılayan şehir hastanesinin temizlik şirketi çalışanı iş yeri tarafından "temel değerlerimizden dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine uymamaktadır" yazılı tutanak sonrasında işten çıkarıldı.
Adana'ya dönen eşini otogarda balonlar ve yazılar ile süslediği otomobiliyle karşılayan, şehir hastanesinde özel bir firmanın temizlik görevlisi Sadık Ş., çalıştığı hastaneden işten çıkartıldı. Yönetim, Sadık Ş.'ın raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyonu yaptığını öne sürdü ancak organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını belirten Sadık Ş., "Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.
Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Ş.'ın (29) hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman'a gitti. Yaklaşık bir ay Batman'da kalan M.Ş., 31 Ağustos Pazar günü sabaha karşı geri Adana'ya geldi. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Ş., otomobilini balonlar ile süsleyip, üzerine de 'seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazısı yazdı. Sürpriz karşısında şaşıran kadın, eşine sarılıp teşekkür etti.
Bu anları sosyal medyaya koyan Sadık Ş.'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir özel firmaya bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Ş., 1 Eylül Pazartesi günü ise rahatsızlığı nedeniyle 2 günlük rapor alıp şefine gönderdi.
Sürpriz organizasyondan 2 gün sonra Sadık Ş.'ın eşine jesti ise İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından "Adana'dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı" şeklinde haberleştirildi. Haberi gören birçok kişi çifti tebrik etti.