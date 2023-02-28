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Rönesans Rezidans'ın ortağına Kırmızı Bülten

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı için iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletti.

Rönesans Rezidans'ın ortağına Kırmızı Bülten - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Hatay'daki Rönesans Rezidans'ı yapan inşaat şirketine yönelik soruşturma kapsamında, 10 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve 11 Şubat'ta tutuklanan müteahhit M.Y.C.'un kardeşi ve ortağı H.Y.C.'un (56) yurt dışında olduğu belirlendi.

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Rönesans Rezidans'ın ortağına Kırmızı Bülten - Resim: 2

Hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen H.Y.C. için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iade talepnamesi ve kırmızı bülten talebi hazırlandı.

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Rönesans Rezidans'ın ortağına Kırmızı Bülten - Resim: 3

Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletildi.

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Rönesans Rezidans'ın ortağına Kırmızı Bülten - Resim: 4

Savcılığın Deprem Suçları Soruşturma Bürosunun talep yazısında, H.Y.C.'un yıkılan rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi.

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