Rönesans Rezidans'ın ortağına Kırmızı Bülten

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Hatay'daki Rönesans Rezidans'ı yapan inşaat şirketine yönelik soruşturma kapsamında, 10 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve 11 Şubat'ta tutuklanan müteahhit M.Y.C.'un kardeşi ve ortağı H.Y.C.'un (56) yurt dışında olduğu belirlendi.