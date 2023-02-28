Rönesans Rezidans'ın ortağına Kırmızı Bülten
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı için iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletti.
Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Hatay'daki Rönesans Rezidans'ı yapan inşaat şirketine yönelik soruşturma kapsamında, 10 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve 11 Şubat'ta tutuklanan müteahhit M.Y.C.'un kardeşi ve ortağı H.Y.C.'un (56) yurt dışında olduğu belirlendi.
Hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen H.Y.C. için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iade talepnamesi ve kırmızı bülten talebi hazırlandı.
Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletildi.
Savcılığın Deprem Suçları Soruşturma Bürosunun talep yazısında, H.Y.C.'un yıkılan rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi.