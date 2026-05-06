Ruhi Çenet de ölümcül virüs kabusu yaşanan yolcu gemideydi: ''Çok ucuz kurtuldum!''
Arjantin’den Cabo Verde’ye giden lüks yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs, 3 can aldı! Gemide bulunan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. "Tedavisi olmayan virüsle 24 gün aynı gemideydim" diyen Çenet’in kan donduran iddiaları olay oldu.
Atlas Okyanusu'nda seyreden bir lüks yolcu gemisi, kemirgenlerden bulaşan ve tedavisi bulunmayan hantavirüs salgınıyla sarsıldı. 3 yolcunun hayatını kaybettiği gemide bulunan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, ihmaller zincirini ve ölümle burun buruna geldiği süreci ilk kez anlattı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den yola çıkarak Afrika kıyısındaki Cabo Verde'ye giden gemide 7 hantavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. 1 Nisan’da başlayan yolculukta, bugüne kadar 2’si doğrulanmış 5’i şüpheli olmak üzere toplam 7 vakanın görüldüğü, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. Geminin tek doktorunun da virüs nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Farklı coğrafyalardan çektiği videolarla tanınan Ruhi Çenet, salgının yaşandığı gemide yolcu olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Yolculuğun 24'üncü gününde gemiden indiğini belirten Çenet, şu ifadeleri kullandı:
"Bir yolcu ölünce okyanus koşullarından sandık. Ancak durum çok daha kötüymüş. Ben indikten bir gün sonra ölen kişinin karısı, ardından üçüncü bir kişi daha hayatını kaybetti. Gemide tedavisi olmayan hantavirüsü olduğu belirlendi."