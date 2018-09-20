Rumlar, doğalgaz yatağından çıkarılacak gazın taşınması için Mı

AB’DEN RUMLARA DESTEK



İmza töreninde konuşan Rum Bakan Lakkotripis, anlaşmanın Kıbrıs ve Doğu Akdeniz doğalgazının geliştirilmesi için dönüm noktası olduğunu savundu. Lakkotripis, işbirliği için Mısır yönetimine teşekkür etti.