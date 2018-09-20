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  3. 20 Eylül 2018 11:05

Rumlar, doğalgaz yatağından çıkarılacak gazın taşınması için Mı

Rumlar, doğalgaz yatağından çıkarılacak gazın taşınması için Mı

Akdeniz’de kriz çıkartacak doğalgaz anlaşması imzalandı.

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Rumlar, doğalgaz yatağından çıkarılacak gazın taşınması için Mı

üney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla’nın imzaladığı anlaşmaya göre; Rum yönetiminin tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan Afrodit 12'nci parseldeki doğalgaz, denizaltından boru hattıyla Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşınacak.

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Rumlar, doğalgaz yatağından çıkarılacak gazın taşınması için Mı

Güney Kıbrıs'ta düzenlenen imza törenine, Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Temsilcisi Anne-Charlotte Bournoville de katıldı.

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Rumlar, doğalgaz yatağından çıkarılacak gazın taşınması için Mı

AB’DEN RUMLARA DESTEK

İmza töreninde konuşan Rum Bakan Lakkotripis, anlaşmanın Kıbrıs ve Doğu Akdeniz doğalgazının geliştirilmesi için dönüm noktası olduğunu savundu. Lakkotripis, işbirliği için Mısır yönetimine teşekkür etti.

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