Rumlar, doğalgaz yatağından çıkarılacak gazın taşınması için Mı
üney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla’nın imzaladığı anlaşmaya göre; Rum yönetiminin tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan Afrodit 12'nci parseldeki doğalgaz, denizaltından boru hattıyla Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşınacak.
Güney Kıbrıs'ta düzenlenen imza törenine, Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Temsilcisi Anne-Charlotte Bournoville de katıldı.