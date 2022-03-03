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  4. Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü

Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatında kullandığı askeri araçlarda yer alan Z ve V işareti merak konusu olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, bu işaretlerin anlamını açıkladı.

Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü - Resim: 1

Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. 

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Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü - Resim: 2

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. 

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Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü - Resim: 3

Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

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Rus askeri araçlarındaki Z ve V işaretinin sırrı çözüldü - Resim: 4

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

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