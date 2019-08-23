Rus askeri Han Şeyhun'da! İşte ilk görüntüler

Rejim güçlerinin günlerdir İdlib'in güneyindeki sivil yerleşim yerlerini bombaladığı ve saldırılar sonucu binlerce sivilin evlerini ve topraklarını terk ettiği biliniyor. 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana 945 bin 992 sivil bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN