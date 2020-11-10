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  3. 10 Kasım 2020 16:35

Rus askerleri Karabağ'da! İşte ilk görüntüler

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Rus askerleri Karabağ'da! İşte ilk görüntüler

Ermenistan zulmü ve işgali altındaki Azerbaycan, 30 yıllık işgalden artık topraklarını kurtardığını bütün dünyaya duyurdu. 

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Rus askerleri Karabağ'da! İşte ilk görüntüler

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı.Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

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Rus askerleri Karabağ'da! İşte ilk görüntüler

1960 RUS ASKERİ GÖREV YAPACAK

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

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Rus askerleri Karabağ'da! İşte ilk görüntüler

Anlaşma gereği bölgede barış gücü olarak görev yapacak 1960 Rus askeri sabah saatlerinde Karabağ'a intikal etmeye başladı.

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