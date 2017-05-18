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  3. 18 Mayıs 2017 17:09

Rus generalin cesedini inceledi

Ardahan'da kazı çalışmasında üniformasıyla bulunan Rus generalin ön inceleme tamamlandı

Rus generalin cesedini inceledi

Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan ve Rus general Vasiliy Geyman'a ait olduğu tahmin edilen cesedin korunması ve kimliğinin belirlenmesi için 3 uzman konservatör tarafından yapılan ön inceleme tamamlandı.

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Rus generalin cesedini inceledi

Rus general Vasiliy Geyman'a ait olduğu tahmin edilen cesedin bulunduğu alanda ilk inceleme yapıldı

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Rus generalin cesedini inceledi

Rus generale ait olduğu tahmin edilen cesedin korunması ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla, Erzurum ve İstanbul'dan gelen 3 kişilik heyetteki uzmanlar, Kars Müze Müdürlüğü'nde ilk incelemeyi yaptı.

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Rus generalin cesedini inceledi

HEYET RAPOR HAZIRLADI

Heyet, burada uzun süren çalışmanın ardından ceset ve tabut üzerindeki çalışmalarına ilişkin rapor hazırladı. Ön incelemede kısmen bozulduğu anlaşılınca özel bir bezle örtülen cesedin korunması amacıyla bulunduğu deponun sıcaklığı da takibe alındı.

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