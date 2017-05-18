Rus generalin cesedini inceledi
Ardahan'da kazı çalışmasında üniformasıyla bulunan Rus generalin ön inceleme tamamlandı
Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan ve Rus general Vasiliy Geyman'a ait olduğu tahmin edilen cesedin korunması ve kimliğinin belirlenmesi için 3 uzman konservatör tarafından yapılan ön inceleme tamamlandı.
Rus general Vasiliy Geyman'a ait olduğu tahmin edilen cesedin bulunduğu alanda ilk inceleme yapıldı
Rus generale ait olduğu tahmin edilen cesedin korunması ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla, Erzurum ve İstanbul'dan gelen 3 kişilik heyetteki uzmanlar, Kars Müze Müdürlüğü'nde ilk incelemeyi yaptı.