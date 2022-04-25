Rus lider Putin'in son görüntüsü hastalık iddialarını alevlendirdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da Paskalya ayinine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in hareketleri hastalık iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası neredeyse iki aydır dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
YÜZÜNDEKİ ŞİŞKLİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Son olarak geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile görüntülenen Putin'in oturuşundan nefes alışına kadar fiziki durumu tartışma konusu olmuş, Rus liderin ense ve yüzündeki şişkinlik, dikkat dağınıklığı, asabi yüz mimikleri dikkat çekmişti.
Putin'in Şoygu ile görüşmesinde masayı tutması hastalık iddialarını alevlendirmişti.
YİNE GERGİN GÖRÜNÜYORDU
Bu tartışmaların üzerinden çok da uzun bir süre geçmeden 69 yaşındaki Rus lider Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayininde göründü.
Ayinden gelen görüntülerde Putin'in yine gergin olduğu ve sürekli dudaklarını ısırdığı görüldü. Görüntüler hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı.