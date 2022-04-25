Rus lider Putin'in son görüntüsü hastalık iddialarını alevlendirdi

YİNE GERGİN GÖRÜNÜYORDU

Bu tartışmaların üzerinden çok da uzun bir süre geçmeden 69 yaşındaki Rus lider Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayininde göründü.

Ayinden gelen görüntülerde Putin'in yine gergin olduğu ve sürekli dudaklarını ısırdığı görüldü. Görüntüler hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı.