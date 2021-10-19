Rus medyası, Putin'e soru soran kadın sunucuyu yerden yere vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde bir foruma katılmış ve sunucuyla olan diyaloğu gündem yaratmıştı. ABD'li bir kadın gazetecinin Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkındaki sorusuna yanıt veren ardından aynı sorunun bir kez daha yöneltilmesiyle söylediklerinin dinlenmediğini düşünen Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.