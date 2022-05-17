Rus oligarkın ses kayıtları sızdı: İşte Putin'in herkesten sakladığı hastalığı
Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın olan bir oligarka ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Rus oligarkın, Putin'in kan kanseri olduğunu söylediği duyuluyor.
Rusya Devlet Başkanı ile yakın ilişkisi olan bir oligark, Vladimir Putin’in kan kanserine yakalandığını öne sürdü.
"HEPİMİZ ÖLMESİNİ UMUYORUZ"
Rus oligark kayıtta, Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermeden kısa bir süre önce kan kanserine bağlı olarak sırtından ameliyat olduğunu ve buna "özel askeri operasyon" adını verdiğini söyledi. Oligark, kayıtta ayrıca Rusya’da ekonominin durumu hakkında derin bir hayal kırıklığı olduğunu ve diğer oligarklar adına konuşuyormuş gibi görünerek Putin'in ölmesini hepimiz umuyoruz” dedi.
Oligark, “Putin, Rusya ekonomisini, Ukrayna ekonomisini ve diğer birçok ekonomiyi kesinlikle mahvetti. Sorun kafasında. Bir çılgın adam dünyayı alt üst edebilir" derken duyuldu.
New Lines dergisinin haberine göre, batılı iş insanı oligarkı korumak için ismini sakladı, ancak görüşmeyi izni olmadan kaydetti.
İsmi açıklanmayan oligark, ABD’li dergi New Lines tarafından elde edilen bir kayıtta, Mart ayı ortasında Batılı bir risk sermayedarıyla Putin'in sağlığını tartıştı.
Yeni iddialar, geçen hafta Zafer Günü kutlamaları da dahil olmak üzere, halka açık etkinliklerde çelimsiz görünen Putin hakkındaki artan sağlık endişeleri arasında geldi. Rusya Devlet Başkanı’nın aldığı katı önlemler ve diğer siyasi liderlerle görüşmek için uzun bir masa kullanması söylentileri güçlendirdi.