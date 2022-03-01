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  4. Rus ordusu belediye binasını bombaladı! Ortalık cehenneme döndü

Rus ordusu belediye binasını bombaladı! Ortalık cehenneme döndü

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde belediye binasını hedef aldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Rus ordusu belediye binasını bombaladı! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 1

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinde 6. güne girildi. Ukrayna'nın birçok noktasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. 

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Rus ordusu belediye binasını bombaladı! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 2

Ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'da belediye binası Rus güçleri tarafından vuruldu. Yaşanan patlama saniye saniye kameralara yansıdı. 

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Rus ordusu belediye binasını bombaladı! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 3

1'İ ÇOCUK 6 YARALI

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada “Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.  

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Rus ordusu belediye binasını bombaladı! Ortalık cehenneme döndü - Resim: 4
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