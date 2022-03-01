Rus ordusu belediye binasını bombaladı! Ortalık cehenneme döndü
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde belediye binasını hedef aldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinde 6. güne girildi. Ukrayna'nın birçok noktasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
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Ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'da belediye binası Rus güçleri tarafından vuruldu. Yaşanan patlama saniye saniye kameralara yansıdı.
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1'İ ÇOCUK 6 YARALI
Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada “Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.
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