Rus ordusunun Şam'dan çıkışı kamerada
Suriye’de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam’da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı.
Kaynak: DHA
Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık’ta başkent Şam’ın ele geçirilerek Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu.
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Suriye’de yeni dönemin başlamasının ardından birçok kentte bulunan Rus askerleri de bulundukları bölgelerden ayrıldı.
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Son olarak Şam’da bulunan Rus askerleri de başkentten ayrılarak Tartus şehrinde bulunan Rusya’ya aut Hmeymin Üssü’ne gitti.
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Şam’da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Rus askerlerinin bulunduğu onlarca askeri ve zırhlı araç, konvoy halinde şehirden ayrıldı.
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