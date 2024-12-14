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Rus ordusunun Şam'dan çıkışı kamerada

Suriye’de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam’da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı.

Kaynak: DHA
Rus ordusunun Şam'dan çıkışı kamerada - Resim: 1

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık’ta başkent Şam’ın ele geçirilerek Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu.

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Rus ordusunun Şam'dan çıkışı kamerada - Resim: 2

Suriye’de yeni dönemin başlamasının ardından birçok kentte bulunan Rus askerleri de bulundukları bölgelerden ayrıldı.

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Rus ordusunun Şam'dan çıkışı kamerada - Resim: 3

Son olarak Şam’da bulunan Rus askerleri de başkentten ayrılarak Tartus şehrinde bulunan Rusya’ya aut Hmeymin Üssü’ne gitti.

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Rus ordusunun Şam'dan çıkışı kamerada - Resim: 4

Şam’da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Rus askerlerinin bulunduğu onlarca askeri ve zırhlı araç, konvoy halinde şehirden ayrıldı.

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