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  3. 12 Haziran 2020 09:06

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 

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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğazdan geçiş sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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