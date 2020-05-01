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  3. 01 Mayıs 2020 09:53

Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti.

Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Ege Denizi'nden saat 15.45'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 

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Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 

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Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Boğazdan geçiş sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 

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Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkati çekti.

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