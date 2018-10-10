Rus savaş gemisi, güvertesi asker dolu şekilde geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, saat 09.20'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.