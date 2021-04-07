Rus-Ukrayna savaşından yeni görüntüler
Trenler vagon vagon tank, zırhlı araç ve asker taşıyor, görüntüler bütün dünya tarafından izleniyor. Silah ve patlama seslerinin kesilmediği bölgeden ilk fotoğraflar geldi.
Trenler vagon vagon tank, zırhlı araç ve asker taşıyor, görüntüler bütün dünya tarafından izleniyor. Silah ve patlama seslerinin kesilmediği bölgeden ilk fotoğraflar geldi.
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Ukrayna ordusu, silah ve patlama seslerinin kesilmediği çatışma hattında yalnızca üç günde Rus yanlısı ayrılıkçıların 1424 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini açıkladı.
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Ülkesinin NATO'ya üye olmasını isteyen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, 2021 başından bu yana Donetsk bölgesinde 24 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Reuters haber ajansı dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada elleri tetikte bekleyen askerlerin fotoğraflarını geçti, bir savaşın tetiklenmesinden ciddi şekilde endişe duyuluyor.
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