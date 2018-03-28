Rus ve İranlı turistler plajlara indi !

Kemer ilçesine bu ay beklenenin dışında Nevruz tatili için gelen İranlı turistlerin yanında Rus turistler de ilgi gösterdi. Rusya'da hala soğuk hava ve kar etkili olurken, tatil için Kemer'e gelen turistler plajlara indi. Turistlerden bazıları sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bir bölümü de erken sezonun tadını denize girerek çıkardı.