  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Mart 2018 16:46

Rus ve İranlı turistler plajlara indi !

Antalya'da erken başlayan turizm sezonunda Rus ve İranlı turistler plajlara indi.

Rus ve İranlı turistler plajlara indi !

Antalya’da erken başlayan turizm sezonunda Rus ve İranlı turistler plajlara indi.

1/ 7
Rus ve İranlı turistler plajlara indi !

Antalya’da 2018 turizm sezonuyla ilgili hazırlık çalışmaları sürerken bir yandan da ilk turistler ağırlanmaya başlandı

2/ 7
Rus ve İranlı turistler plajlara indi !

Kemer ilçesine bu ay beklenenin dışında Nevruz tatili için gelen İranlı turistlerin yanında Rus turistler de ilgi gösterdi. Rusya'da hala soğuk hava ve kar etkili olurken, tatil için Kemer'e gelen turistler plajlara indi. Turistlerden bazıları sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bir bölümü de erken sezonun tadını denize girerek çıkardı.

3/ 7
Rus ve İranlı turistler plajlara indi !

Güneşli havanın tadını çıkaranların başında gelen çocuklardan bazıları ailelerinin izin vermesiyle denize girerken, giremeyenler de suda taş kaydırmak için birbiriyle yarıştı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM