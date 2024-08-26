Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı 2 kaçak Rus okulunun dışında, Ukraynalı ve Ruslara ait 3 kaçak anaokulu ve kreş açıldığı ortaya çıktı. Özel Türk okullarını kötüleyen broşür bastırıp reklam yapan kaçak okullar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası, iki ülkeden yoğun göç alan Antalya'da, Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan evlerini günübirlik otel gibi kiralamaya birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyetleri, kent iş ve ticaret dünyasında büyük sorun oluşturdu. En son Konyaaltı ilçesinde 2 kaçak Rus okulu ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı incelemede, okulların herhangi bir kayıt veya ruhsatının olmadığı öğrenildi.
KONYAALTI, KAÇAK OKULLARLA DOLDU
Okullarla ilgili süreç devam ederken, Konyaaltı'nda yine Rus ve Ukraynalılara ait belediyeden 'oyun evi' ruhsatı alınarak anaokulu ve kreş olarak işletilen 3 kaçak okul daha belirlendi. ATSO 48'inci Grup Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Kenan Çelik, Rus ve Ukraynalılara ait kaçak okul sorununu ATSO ağustos ayı meclisinde gündeme taşıdı.
REKLAMA VE KAYITLARA DEVAM EDİYORLAR
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde hiçbir kaydı olmayan kaçak okullar, sosyal medya ve web sitesi reklamlarının yanı sıra broşür bastırıp, Konyaaltı'nda Rus ve Ukraynalı nüfusun yoğun yaşadığı bölgede reklam yapmayı sürdürüyor. Konyaaltı'nda bir Türk kurs merkezi içerisinde ayrı isimle faaliyet gösteren bir Rus okulu, incelemeler sonunda kapatıldı. Ancak Rusça ismiyle bir apartmanın giriş katında faaliyet gösteren, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hiçbir kaydı olmadığı belirtilen ve 'Rus okulu' adı altında reklam ve tanıtımlarda bulunan okul inceleme süreci devam ederken; broşür bastırıp Rus ve Ukraynalı nüfusun yoğun olduğu mahallelerde dağıtıyor.
TÜRK OKULLARINI KÖTÜLEYEN BROŞÜR
Rusça broşürlerde, eğitim yılı açılışına az zaman kaldığı, 6-14 yaş grupları için kontenjanların neredeyse tükendiği, acele edilmesi gerektiği belirtilerek, Türk okulları da şu şekilde kötüleniyor; 'Özel Türk okullarından üç kat daha ucuz ve on kat daha kaliteli. 6-7 yaş arası çocuklar için okul hazırlık. Rusya Federasyonu Okulu 1-7. Sınıflar. En iyi eğitim platformu ve profesyonel öğretmenler. Rusya Federasyonu'ndaki bir okula resmi bağlılık Rusya ve Türkiye'den ayrılmadan sertifikayı geçme. Çocukların anadilinde uyumlu gelişimi ve sosyalleşmesi. Yatılı eğitim de mevcuttur.'