Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi

TÜRK OKULLARINI KÖTÜLEYEN BROŞÜR

Rusça broşürlerde, eğitim yılı açılışına az zaman kaldığı, 6-14 yaş grupları için kontenjanların neredeyse tükendiği, acele edilmesi gerektiği belirtilerek, Türk okulları da şu şekilde kötüleniyor; 'Özel Türk okullarından üç kat daha ucuz ve on kat daha kaliteli. 6-7 yaş arası çocuklar için okul hazırlık. Rusya Federasyonu Okulu 1-7. Sınıflar. En iyi eğitim platformu ve profesyonel öğretmenler. Rusya Federasyonu'ndaki bir okula resmi bağlılık Rusya ve Türkiye'den ayrılmadan sertifikayı geçme. Çocukların anadilinde uyumlu gelişimi ve sosyalleşmesi. Yatılı eğitim de mevcuttur.'