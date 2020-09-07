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  3. 07 Eylül 2020 01:28

Rusların aşısını olan isim ''İyi hissediyorum, tavsiye ederim''

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı tescillenen Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini söyledi, herkesin aşı olmasını tavsiye etti.

Rusların aşısını olan isim ''İyi hissediyorum, tavsiye ederim''

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı tescillenen Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini söyledi, herkesin aşı olmasını tavsiye etti. 

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Rusların aşısını olan isim ''İyi hissediyorum, tavsiye ederim''

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Şoygu,  Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini belirterek herkesin aşı olmasını tavsiye etti. 

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Rusların aşısını olan isim ''İyi hissediyorum, tavsiye ederim''

 Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, “Son şüpheleri gidermek için kendimizden başladık.Yoksa bunun güvenli olduğunu, etkili olduğunu ve yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için değil" ifadelerini kullandı.

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Rusların aşısını olan isim ''İyi hissediyorum, tavsiye ederim''

Kendisini oldukça iyi hissetiğini belirten Şoygu, “Ateş yükselmesi veya başka bir yan etki olmadı. Herkese bu aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyorum” dedi.

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