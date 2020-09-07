Rusların aşısını olan isim ''İyi hissediyorum, tavsiye ederim''
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı tescillenen Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini söyledi, herkesin aşı olmasını tavsiye etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı tescillenen Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini söyledi, herkesin aşı olmasını tavsiye etti.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini belirterek herkesin aşı olmasını tavsiye etti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, “Son şüpheleri gidermek için kendimizden başladık.Yoksa bunun güvenli olduğunu, etkili olduğunu ve yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için değil" ifadelerini kullandı.