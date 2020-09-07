Rusların aşısını olan isim ''İyi hissediyorum, tavsiye ederim''

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, “Son şüpheleri gidermek için kendimizden başladık.Yoksa bunun güvenli olduğunu, etkili olduğunu ve yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için değil" ifadelerini kullandı.