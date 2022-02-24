Rusların bombaladığı Ukrayna'dan korkunç görüntüler
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta Harkiv kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu can kayıpları yaşandı.
Savaş yine sivilleri vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerleri de hedefte.
Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı. Başkent Kiev dahil birçok şehirde patlamalar yaşanırken Ukrayna ordusu, "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." açıklamasını yaptı. Savaşın ilk bilançosunu açıklayan Ukrayna, saldırılarda 8 kişinin öldüğünü, en az 9 kişinin yaralandığını aktardı.
Öte yandan saldırının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Harkiv'de sokak ortasına düşen bomba, caddede büyük çukur oluşturdu ve civardaki binalarda büyük hasara neden oldu.