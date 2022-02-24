Rusların bombaladığı Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı. Başkent Kiev dahil birçok şehirde patlamalar yaşanırken Ukrayna ordusu, "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." açıklamasını yaptı. Savaşın ilk bilançosunu açıklayan Ukrayna, saldırılarda 8 kişinin öldüğünü, en az 9 kişinin yaralandığını aktardı.