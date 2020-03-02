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  3. 02 Mart 2020 14:52

Rüşvet operasyonunda şoke eden olay! Kanıtları yutmaya çalıştı

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Baskın sırasında bölge ofisi başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise sırtına vurduğu görüldü.

Rüşvet operasyonunda şoke eden olay! Kanıtları yutmaya çalıştı

Olay, Rusya’nın İrkutsk kentinde 28 Şubat’ta meydana geldi. Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.

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Rüşvet operasyonunda şoke eden olay! Kanıtları yutmaya çalıştı

Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlev’in, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı; polisin ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlev’in sırtına vurduğu görüldü.

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Rüşvet operasyonunda şoke eden olay! Kanıtları yutmaya çalıştı

"YEREL GİRİŞİMCİDEN 160 BİN RUBLE ALDI"
Yerel medya, Zhuravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.

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Rüşvet operasyonunda şoke eden olay! Kanıtları yutmaya çalıştı

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