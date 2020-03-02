Rüşvet operasyonunda şoke eden olay! Kanıtları yutmaya çalıştı

"YEREL GİRİŞİMCİDEN 160 BİN RUBLE ALDI"

Yerel medya, Zhuravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.