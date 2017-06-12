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  3. 12 Haziran 2017 22:36

Rusya birbirine girdi ! Yüzlerce gözaltı var

Rusya'nın iki büyük şehrinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 650 kişi gözaltına alındı.

Rusya birbirine girdi ! Yüzlerce gözaltı var

Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 650 kişi gözaltına alındı.

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Rusya birbirine girdi ! Yüzlerce gözaltı var

Ülkede muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'ın çağrısı üzerine birçok şehirde "yolsuzluk karşıtı" gösteri düzenlendi.

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Rusya birbirine girdi ! Yüzlerce gözaltı var

Navalnıy, Moskova'da düzenlenen protesto öncesinde evinin önünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Rusya birbirine girdi ! Yüzlerce gözaltı var

Moskova'nın merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenmesine izin vermedi.

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