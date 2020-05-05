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  3. 05 Mayıs 2020 15:54

Rusya bunu konuşuyor: 3 doktorun sır ölümü

Dünyada koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülkelerden olan Rusya'da 3 doktorun hastanede pencerelerinden şüpheli şekilde düştüğü iddiası ülkede gündem oldu.

Rusya bunu konuşuyor: 3 doktorun sır ölümü

Son 2 haftada Rusya'da 3 sağlık çalışanı hastane penceresinden düştü. Bunlardan 2'si hayatını kaybetti, biri ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. Ancak yaşananlar akıllara "sağlık çalışanları iş yükü ve psikolojik baskı yüzünden intihar mı ediyor" sorularını getirdi.

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Rusya bunu konuşuyor: 3 doktorun sır ölümü

Doktorlardan birinin corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra dahi çalışmaya zorlandığı iddia ediliyor. Ancak hastane yetkilileri bu iddiayı reddediyor. Üç olay da Rus yetkililer tarafından araştırılıyor.

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Rusya bunu konuşuyor: 3 doktorun sır ölümü

RUSYA'DA VAKA SAYISI 155 BİNİ GEÇTİ
Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 155 bin 370'e ulaşarak Avrupa ülkelerindeki vaka sayısına yaklaştı. Son 24 saatte 10 binden fazla vaka görüldü. Ölü sayısı ise 95 artarak bin 451'e yükseldi.

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Rusya bunu konuşuyor: 3 doktorun sır ölümü

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 155 bin 370'e çıktı.

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