Rusya bunu konuşuyor: 3 doktorun sır ölümü
Dünyada koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülkelerden olan Rusya'da 3 doktorun hastanede pencerelerinden şüpheli şekilde düştüğü iddiası ülkede gündem oldu.
Son 2 haftada Rusya'da 3 sağlık çalışanı hastane penceresinden düştü. Bunlardan 2'si hayatını kaybetti, biri ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. Ancak yaşananlar akıllara "sağlık çalışanları iş yükü ve psikolojik baskı yüzünden intihar mı ediyor" sorularını getirdi.
Doktorlardan birinin corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra dahi çalışmaya zorlandığı iddia ediliyor. Ancak hastane yetkilileri bu iddiayı reddediyor. Üç olay da Rus yetkililer tarafından araştırılıyor.
RUSYA'DA VAKA SAYISI 155 BİNİ GEÇTİ
Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 155 bin 370'e ulaşarak Avrupa ülkelerindeki vaka sayısına yaklaştı. Son 24 saatte 10 binden fazla vaka görüldü. Ölü sayısı ise 95 artarak bin 451'e yükseldi.