Rusya dünya harp tarihinde yeni bir dönem başlatıtoyr
Son dönemde NATO ve Ukrayna ile defalarca savaşın eşiğine gelen Moskova, askeri tatbikatlara dört koldan hız vermiş durumda. Bu seferki testlerde Kremlin'in yeni 'savaşçılarının' çatışma bölgesine nakline ilişkin denemeler yapıldı.
Rusya'nın en son askeri tatbikatları, savaş bölgelerinde askeri köpekleri indirmek için kullanılacak olan yeni paraşütlerin test edilmesini de içeriyor. Yayınlanan video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat denetlediği özel köpek askerlerinin iniş takımlarının son testlerini gösteriyor.
Technodinamika Grubu tarafından geliştirilen sistem, 50 kiloya kadar olan bir köpeği bir paraşütçü ile savaş alanına uçurmak için tasarlandı. Rusya Savunma Bakanlığının TV kanalı Zvezda'ya göre, testler şimdiye kadar hizmet hayvanlarının 4 bin 500 metre yükseklikten paraşütle indirilebileceğini kanıtladı.
Haberde, "İlk testler sırasında inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı - birkaç kilometre yükseklikten bile köpek dünyayı gözlemliyor ve patileriyle yakalamaya çalışıyor" dedi. Önceden köpeklerin uzağı göremediğine inanılıyordu.
Technodinamika Group (devlet teknoloji şirketi Rostec'in bir parçası), köpek paraşüt sisteminin denemelerini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Technodinamika Baş Paraşüt Tasarımcısı Alexey Kozin'e göre, son testlerin başarılı olması koşuluyla, ekipmanın Rusya Savunma Bakanlığı'na teslimatı önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak.