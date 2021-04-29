Rusya dünyaya böyle meydan okudu!
Ukrayna sınırına yığdığı devasa orduyu çeken ancak Kırım çevresinde onlarca savaş uçağı bırakan Rusya lideri Vladimir Putin, yeni adımını Salı günü Karadeniz'de resmen gösterdi.
Ukrayna sınırına yığdığı devasa orduyu çeken ancak Kırım çevresinde onlarca savaş uçağı bırakan Rusya lideri Vladimir Putin, yeni adımını Salı günü Karadeniz'de resmen gösterdi.
Ukrayna sınırındaki ordu birliklerinin geri çekilmesinde Batılı ülkelerden gelen baskının herhangi bir rol oynamadığını belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova'nın kendini korumak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.
Mayıs ayında başlayacak Defender Europe 2021 tatbikatına dair endişelerini dile getiren Şoygu, Rusya sınırlarının yakınlarına sevk edilen NATO birliklerini yakından izlediklerini yineledi.
İstanbul Boğazı'ndan 27 Nisan Salı günü geçerek Karadeniz'e açılan ABD sahil güvenlik gemisi Hamilton, bölgede hayli aktif olan Rus donanmasının yakın takibinde bulunuyor.