Rusya, kıtalararası füzeyle dünyaya gözdağı verdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yars kıtalararası roket ve füze sistemleri ile donatılmış Novosibirsk füze birimiyle komuta-personel tatbikatı yürütülüyor. Tatbikata toplam 3 binden fazla asker ve yaklaşık 300 birim ekipman katılmıştır” denildi.