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Rusya, kıtalararası füzeyle dünyaya gözdağı verdi

Rusya, Novosibirsk bölgesinde 3 bin personel ve Yars kıtalararası balistik füze sistemleriyle tatbikat yaptı.

Rusya, kıtalararası füzeyle dünyaya gözdağı verdi - Resim: 1

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yars kıtalararası roket ve füze sistemleri ile donatılmış Novosibirsk füze birimiyle komuta-personel tatbikatı yürütülüyor. Tatbikata toplam 3 binden fazla asker ve yaklaşık 300 birim ekipman katılmıştır” denildi. 

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Rusya, kıtalararası füzeyle dünyaya gözdağı verdi - Resim: 2

Yars füzelerinin menzili 11 ila 12 bin kilometre olarak biliniyor. 2010 yılında ilk üretimi yapılan füze sistemi, ilk olarak 2007 yılında test edildi.

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Rusya, kıtalararası füzeyle dünyaya gözdağı verdi - Resim: 3
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Rusya, kıtalararası füzeyle dünyaya gözdağı verdi - Resim: 4
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