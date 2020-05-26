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  3. 26 Mayıs 2020 22:10

Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

Krasov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

Krasov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

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Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

Rusya'nın Libya'daki şiddetin durmasını desteklediğini ve tüm tarafları müzakere etmeye çağırdığını dile getiren Krasov, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullandı.

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Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti.

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Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

RUSYA'DAN HAFTER YANLISI SALİH'İN PLANINA DESTEK Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Libya'nın doğusundaki Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile telefonda görüştüğü bildirildi.

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