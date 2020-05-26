Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

Rusya'nın Libya'daki şiddetin durmasını desteklediğini ve tüm tarafları müzakere etmeye çağırdığını dile getiren Krasov, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullandı.