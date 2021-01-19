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  3. 19 Ocak 2021 17:46

Rusya lideri Putin buz gibi suya girdi

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan ayin nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin -20 derecedeki buzlu suya girdi.

Rusya lideri Putin buz gibi suya girdi

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Rusya lideri Putin buz gibi suya girdi

Rusya dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde Ortodoks Noel'ini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı.

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Rusya lideri Putin buz gibi suya girdi

Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı.

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Rusya lideri Putin buz gibi suya girdi

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin  mavi renkli mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu.

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