Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'yı vuracak: Kıtlık kapıda!
Rusya-Ukrayna krizinin Avrupa ülkelerini derinden etkileyeceği tahmin ediliyor. ''Avrupa’nın tahıl ambarı'' olarak görülen Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğu belirtiliyor.
Rusya - Ukrayna arasındaki kriz, karşılıklı adımlar ve yaptırımlar ile devam ederken, sıcak tansiyonun Avrupa ülkelerini derinden etkileyeceği ortaya çıktı.
Rusya’nın olası Ukrayna işgali sonrasında Avrupa’nın tahıl ambarının derinden etkileneceği belirtilirken, krizin uzun sürmesinin ülkelerde ekmek kıtlığına neden olabileceği aktarıldı.
Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, ikinci sırada yer alan Ukrayna ile birlikte küresel pazarın yaklaşık yüzde 29’unu oluşturuyor.
Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın büyük metal ve diğer emtia tedarikçileri olduğunun altını çizerken, krizin tırmanmasının petrol ve gaz fiyatlarını daha da artıracağının altını çizdi.
‘AVRUPA’NIN TAHIL AMBARI’
Analistler ise ekonomik bağlamda bakıldığında buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele, krizin daha da kötüye gitmesiyle birlikte tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğunu söylüyor.
Tedarik teknolojisi şirketi CEO'su ve kurucusu Alan Holland, Ukrayna'nın "Avrupa'nın tahıl ambarı" olarak kabul edildiğini ve bir işgalin gıda tedarik zincirinin "sert darbe almasına" yol açacağını söyledi.
GIDA SORUNU KAPIDA
Analistler, Ukrayna'nın Avrupa'nın büyük bir kısmının bağımlı olduğu buğday, arpa, çavdar ve mısır ürettiğini söylerken, Holland, "Hasat mevsimi hala birkaç ay uzakta olsa da, uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığı yaratacak ve tüketici fiyatlarını artıracak" diye konuştu.
Bir araştırma şirketi CEO’su Dawn Tiura ise, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok ülkenin de Ukrayna buğday ve mısırına güvendiğini ve bu arzdaki kesintilerin bu bölgelerde gıda güvenliğini etkileyebileceğini söyledi.